Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik Libya toplantısı sonrası konuştu: Libya'ya verdiğimiz destek Trablus'un düşmesini engelledi

TÜRKİYE, LİBYA'YA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEKTİR'



Gayri meşru aktörlere arka çıkararak, Libya'da çıkar elde etme hedeflerinin artık bitmesini istiyoruz. Bugün bu husustaki kararlığımızı tekrar teyit ettik. Görüşmelerimizde başta yatırımlar olmak üzere, ikili ticaret ve ekonomimizi güçlendirecek adımlar üzerinde durduk. Türkiye, sağlam kurumsal yapısı ve güçlü özel sektörüyle Libya'nın altyapı üstyapısına her türlü desteği verecektir. Yarın Başbakan'ın iş adamlarıyla yapacağı toplantıda bu konular etraflıca değerlendirilecektir. Bu vesileyle corona belasının yaygın şekilde devam ettiği sürede yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz. Bingazi'deki konsolosluğumuz, şartlar olgunlaştığında yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Bu amaçla Trablus'taki bir salgın hastanesini işleteceğiz. Libya, savaş yıkım ve istikrarsızlıkla anılan bir ülke olamaz, olmamalıdır. Libya'da safere giden yolu açan aziz şehitlerimizi bir kez daha yadediyorum.





Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin açıklamalarından satır başları:



Bugünkü toplantımız iki kardeş arasında son derece önemliydi. Bizler tüm komşu ve dost ülkelerle gerçek anlamda stratejik ilişkiyi tesis etme arzusu içindeyiz. Özellikle Türkiye ile bunu yapma arzusu içindeyiz. Biraz önceki toplantıda, Libya'nın güvenliği, istikrarı, egemenliği toprak bütünlüğü konularına vurgu yaptık. Libya'ya saygı ülkelerle yaptığımız işbirliğine dayanmaktadır. Bizler her türlü terör eylemlerine karşı mücadelemizi sürdürecek, yasa dışı göç yönünde çabalarımızı arttıracağız.