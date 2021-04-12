Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik Libya toplantısı sonrası konuştu: Libya'ya verdiğimiz destek Trablus'un düşmesini engelledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Külliye'de ağırladı. Dibeybe'ye 5 başbakan yardımcısı ile 14 bakan eşlik etti. Kritik görüşme sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe canlı yayında ortak basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulunuyor. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi Külliye'de ağırladı. Dibeybe'ye 5 başbakan yardımcısı ile 14 bakan eşlik etti. Kritik görüşme sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe canlı yayında ortak basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulunuyor.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
Başkan Erdoğan ile Libya Başbakanı Dibeybe huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.
İki dost ülke olarak bekamız için kader birliği yaptık.
Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.
Ortak tarihimizden aldığımız güçle istikbalimizi inşa ediyoruz.
Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir.
Libya'ya verdiğimiz destek Trablus'un düşmesini engelledi.
Darbecilerin yanında saf tutanlar Libya'da yaşanan katliamlara ortak olmuştur.
Anlaşma her iki ülkenin istikbalini güvence altına aldı.
Akdeniz'i daima barış ve refah havzası olarak gördük.
150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
"KADER BİRLİĞİ YAPTIK"
Milli birlik hükümeti Başbakanı, ve mümtaz bakanlarını Ankara'da misafir etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaretim ülkelerimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Görüşmemizde, dayanışmamızı ve işbirliğimizi daha ileriye taşıma arzumuzu teyit ettik. 2 dost kardeş millet olarak bekalarımız ve ay yıldızlarımız için yüzyıllardır kader birliği yaptık. Gazi Mustafa Kemal'in, Enver Bey'in nice kahramanlarımızın kutlu mücadelelerini sonucunda bugünlere gelebildik.
"DARBECİLER YANINDA SAF TUTANLAR KATLİAMLARA ORTAK OLMUŞLARDIR"
Türkiye, doğusu batısı kuzeyi ve güneyiyle tüm Libya'yı muhabbetle kucaklamaktadır. her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Trablus'a yönelik saldırıların ciddi boyuta ulaştığı dönemde Libyalı kardeşlerimizin yardımına koştuk. Libya'nın uluslararası çağrısına bir tek Türkiye koşmuştur. Darbecilerin işlediği suçlar tek tek ortaya çıktı. Toplu mezarlar, işgal döneminin canlı şahitleridir. Darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuşlardır. Libya'ya verdiğimiz destek, Trablus'un düşmesini önlemiş ve ateşkesi sağlamıştır. Tüm bu çabalar sonucunda Milli Birlik Hükümeti kurulabilmiştir. Kurumların ve silahlı kuvvetlerin birleştirilmesi zaruridir. Libyalı kardeşlerimizin daha iyi şartlarda yaşaması için kamu hizmetleri geliştirilmelidir.
TÜRKİYE, LİBYA'YA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEKTİR'
Gayri meşru aktörlere arka çıkararak, Libya'da çıkar elde etme hedeflerinin artık bitmesini istiyoruz. Bugün bu husustaki kararlığımızı tekrar teyit ettik. Görüşmelerimizde başta yatırımlar olmak üzere, ikili ticaret ve ekonomimizi güçlendirecek adımlar üzerinde durduk. Türkiye, sağlam kurumsal yapısı ve güçlü özel sektörüyle Libya'nın altyapı üstyapısına her türlü desteği verecektir. Yarın Başbakan'ın iş adamlarıyla yapacağı toplantıda bu konular etraflıca değerlendirilecektir. Bu vesileyle corona belasının yaygın şekilde devam ettiği sürede yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz. Bingazi'deki konsolosluğumuz, şartlar olgunlaştığında yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Bu amaçla Trablus'taki bir salgın hastanesini işleteceğiz. Libya, savaş yıkım ve istikrarsızlıkla anılan bir ülke olamaz, olmamalıdır. Libya'da safere giden yolu açan aziz şehitlerimizi bir kez daha yadediyorum.
Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin açıklamalarından satır başları:
Bugünkü toplantımız iki kardeş arasında son derece önemliydi. Bizler tüm komşu ve dost ülkelerle gerçek anlamda stratejik ilişkiyi tesis etme arzusu içindeyiz. Özellikle Türkiye ile bunu yapma arzusu içindeyiz. Biraz önceki toplantıda, Libya'nın güvenliği, istikrarı, egemenliği toprak bütünlüğü konularına vurgu yaptık. Libya'ya saygı ülkelerle yaptığımız işbirliğine dayanmaktadır. Bizler her türlü terör eylemlerine karşı mücadelemizi sürdürecek, yasa dışı göç yönünde çabalarımızı arttıracağız.
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