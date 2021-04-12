Başkan Erdoğan ve Özlem Zengin'e "hakaret" ile suçlanan avukat Mert Yaşar hakim karşısına çıktı

Söz konusu mert_yasar rumuzlu Twitter hesabını şüpheli Mert Yaşar tarafından kullanıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanık yaşar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu yönünden Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce kovuşturma izni istendiği ve izin verildiği kaydedildi. Paylaşımın içeriğine göre "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep edilen Mert Yaşar, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 23 Şubat'ta tutuklanmıştı.

İddianameyi kabul eden mahkeme tensiple birlikte sanık Mert Yaşar'ın "delillerin toplanmış olması, delillere etki edemeyeceği, kaçacak ya da saklanacağı şüphesini doğuracak eylemde bulunmadığı, tutukluluğun devamının ölçülü olmayacağı" gerekçesiyle tahliyesine karar vermişti.