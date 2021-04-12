Son dakika: DEVA Partisi'nde iki kurucu isim partiden istifa etti

AK Parti İl Başkanlığındaki programa Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da katıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Başaran, AK Parti'yi kimsenin bölemeyeceğini belirtti.

Başaran, "Küresel bir proje olan DEVA Partisi'nin, ülke siyasetinde üstlendiği misyon tamamen ayrılıkçı, ayrımcı ve intikam duygusunun dışa vurumudur. AK Parti kurulduğu gün nasıl milletine umut olduysa, bugün de umudun partisidir. AK Parti, ülke genelinde tek başına 11 milyon üyesi olan büyük bir ailedir ve bu aileyi bölmeye kimsenin gücü yetmez." ifadesinde bulundu.