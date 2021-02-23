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Son dakika: AK Partili Zengin'e hakaret eden sözde hukukçu Mert Yaşar tutuklandı

Bir sosyal paylaşım sitesinde Grup Başkanvekili 'e ilişkin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
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Son dakika: AK Partili Zengin'e hakaret eden sözde hukukçu Mert Yaşar tutuklandı

Grup Başkanvekili 'e ilişkin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Mert Y'nin Eyüpsultan'da bulunan evinde olduğunu tespit etti.

EVİNDE YAKALANDI

Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Mert Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Twitter hesabından 'Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilk gece hakkı verilse, Özlem Zengin gagasını kapatır mı?' şeklinde paylaşım yapıldığı, konuyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu 'mert_yasar' rumuzlu Twitter hesabının Mert Y. isimli şahsın kullanımında olduğu tespit edilmiş olup, şahıs Eyüpsultan'da ikametinde arama yapılarak yakalanmış şahıs gözaltına alınmıştır"

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