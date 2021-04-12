Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Kovid-19 tablosunu açıkladı (12 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu) | Son dakika gündem haberleri
Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 12 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Türkiye'de bugün kaç kişi vefat etti? Vaka sayısı ne kadar oldu? İllerin her 100 bin kişide haftalık (27 Mart-2 Nisan) Covid-19 vaka sayısı ne kadar? İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 12 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı.
Türkiye'de bugün kaç kişi vefat etti? Vaka sayısı ne kadar oldu?
İllerin her 100 bin kişide haftalık (27 Mart-2 Nisan) Covid-19 vaka sayısı ne kadar? İşte detaylar...
İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 2 bin 891 oldu, 41 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI
11 NİSAN
İllerin her 100 bin kişide haftalık (27 Mart-2 Nisan) Covid-19 vaka sayısı şöyle:
"Şırnak (23,43), Hakkari (36,72)
Şanlıurfa (40,7), Van (42,55)
Bitlis (47,29), Mardin (48,91)
Siirt (50,74), Muş (54,49)
Batman (57,39), Diyarbakır (60,05)
Uşak (84,72), Burdur (92,85)
Denizli (94,15), Kars (106,34)
Adana (111,26), Kahramanmaraş (112,83)
Ağrı (121,96), Mersin (122,17)
Bingöl (124,57), Hatay (132,95)
Manisa (139,04), Muğla (146,59)
Aydın (153,16), Afyonkarahisar (153,21)
Elazığ (153,92), Isparta (157,39)
Kırşehir (158), Artvin (164,6)
Sivas (164,97), Tunceli (170,18)
Gaziantep (171,86), Kırıkkale (179,76)
Ardahan (185,11), Antalya (190,44)
Kütahya (190,57), Karaman (196,53)
Karabük (202,78), Zonguldak (205,85), Gümüşhane (206,07)
Nevşehir (209,53), Düzce (217,85), İzmir (218,88), Iğdır (225,52)
Adıyaman (230,69), Bartın (232,69), Yozgat (234,55), Niğde (239,18)
Sakarya (241,98), Bayburt (244,17), Erzurum (245,16), Aksaray (257,91), Bursa (260,43), Ankara (272,79), Bolu (287,8), Çankırı (305,57), Kayseri (315,94), Osmaniye (316,47), Erzincan (321,2), Çorum (322,56), Tokat (334,86), Bilecik (340,62), Trabzon (353,49), Eskişehir (358,9), Sinop (360,34), Amasya (370,5), Kocaeli (371,11), Malatya (373,87), Kilis (385,88), Rize (404,81), Edirne (409,06), Tekirdağ (409,13), Konya (426,17), Balıkesir (430,63), Kastamonu (453), Ordu (459,94), Giresun (503,88), Kırklareli (518,33), Çanakkale (546,77), Yalova (564,03), İstanbul (591,45), Samsun (678,72).
10 NİSAN
9 NİSAN
8 NİSAN
7 NİSAN
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5 NİSAN
4 NİSAN
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