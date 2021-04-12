Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Kovid-19 tablosunu açıkladı (12 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu) | Son dakika gündem haberleri

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 12 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı.

Türkiye'de bugün kaç kişi vefat etti? Vaka sayısı ne kadar oldu?

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İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 891 oldu, 41 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi.