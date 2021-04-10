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Ceren Damar ile ilgili tepki çeken ifadeler kullanan Avukat Vahit Bıçak ile ilgili flaş karar

Son dakika haberi: , akademisyen 'i (27) öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen 'in avukatı  hakkında, duruşmalardaki sözleri, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, meslek kurullarına aykırı davrandığı gerekçesiyle, duruşmalı disiplin yargılaması kararı aldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Ceren Damar ile ilgili tepki çeken ifadeler kullanan Avukat Vahit Bıçak ile ilgili flaş karar

'nde Araştırma Görevlisi , 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Damar ailesi, sanık avukatı hakkında, duruşma sırasında yaptığı savunmalarda özellikle Şenel'e yönelik sözleri, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle şikayette bulundu.

Ayrıca da Bıçak hakkında resen soruşturma başlattı. tarafından başlatılan disiplin soruşturmasında Bıçak'a, 'olumsuz kamuoyu oluşturma, ün kazanma ve iş sağlama, avukatlık vakar ve onuruna yakışmayan üslup, mesleğin itibarını zedeleyen tutum ve davranış' nedeniyle 708 lira para cezası verildi.

AİLENİN ŞİKAYETİYLE BAŞLATILAN SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Ankara Barosu, Damar ailesinin şikayeti üzerine yürüttüğü soruşturmayı da tamamladı. , Bıçak'ın, iddia ve savunma sınırlarını aşarak, meslek kurullarına uygun davranmadığı, Avukatlık Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle disiplin kovuşturması kararı aldı. Kovuşturmanın da 16 Nisan'da 'nda duruşmalı yapılmasına karar verildi. Baro, Bıçak ve ailenin avukatı 'a gönderdiği çağrıda, "Baro Disiplin Kurulu tarafından yürütülecek kovuşturmanın duruşmalı yapılmasına karar verilmiştir. Salonda hazır bulunmanızı, gelmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda yapılacağını ve kovuşturmanın sürdürülerek karar verileceğini bilinmesini isteriz" ifadeleri kullanıldı.

BABA DAMAR: NİHAYET HESAP VERECEK
Ceren Damar Şenel'in babası , Bıçak'ın, kızı ve ailesine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle nihayet sanık sandalyesine oturacağını belirterek, "Ankara Barosu'na yapmış olduğum Vahit Bıçak'la ilgili kapsamlı şikayette; rahmetli kızım Ceren Damar'ın hatırasına hakaret, bana ve aileme hakaret, ailemi tehdit, savunma sınırını aşan, avukatlık mesleğiyle bağdaşmayan, katille özdeşleşen, suçlu yerine suçu savunan, suça teşvik eden söz ve eylemlerinin gizli saklı olmayıp, kamuoyunun gözü önünde ve medya aracılığıyla yapılmış olduğunu ve tüm Türkiye'nin tanık olduğunu belirttim. Vahit Bıçak'ın söz ve eylemleri aynı zamanda kamuoyunda infial yaratmış, bu nedenle İçişleri Bakanlığı, Vahit Bıçak'ın 30 yıldır görev yaptığı Polis Akademisindeki görevine son vermiştir. Bazı avukatların ve baroların şikayetleri üzerine Vahit Bıçak'a Ankara Barosu kınama cezası vermiş, başka bir şikayet üzerine yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle 708 TL para cezası vermiştir. Benim yaptığım kapsamlı şikayet üzerine Ankara Barosu disiplin soruşturması başlatmış ve yapılan soruşturma sonucunda disiplin kovuşturması yapılması kararı almıştır. Bıçak nihayet 16 Nisan günü sanık sandalyesinde yaptıklarının hesabını verecek" ifadesini kullandı.

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