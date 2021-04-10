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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! İşte 15 Temmuz 2016'dan bu yana öldürülen terörist sayısı

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı , 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! İşte 15 Temmuz 2016'dan bu yana öldürülen terörist sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, 2021'de 40 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.

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