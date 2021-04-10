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Son dakika: Flaş gelişmeyi MSB duyurdu! Mardin Kızıltepe hudut hattında yakalanmışlardı

tarafından, ’in ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 3 kişiden birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Son dakika: Flaş gelişmeyi MSB duyurdu! Mardin Kızıltepe hudut hattında yakalanmışlardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 kişinin yakalandığı, bu 3 kişiden 1'nin ise PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

MSB tarafından paylaşımda, "Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

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