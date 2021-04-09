Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye, ulaşımda Demir İpek Yolu'nun en kritik ülkesi konumundadır. Bu özelliklerin yanına bir de Kanal İstanbul'u eklediğimizde, denizcilik ve ulaşım tarihi açısından hakikaten çok önemli bir süreci başlatmış olacağız ve dünya ticaretinin tarihini hep birlikte değiştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Bundan böyle bütün ihalelerimizin şartnamelerinde gençlerimiz çalışacak. Personellerimizin en az yüzde 20'si yeni mezun kardeşlerimizden olacak. Bu çerçevede yapılan ihalelerde artık şartnamelerde bu istihdam şartını da zorunlu hale getirdik. İnşallah Kanal İstanbul projemizin de temellerini yaz aylarında atacağız. İnşallah eş zamanlı bir şekilde de bitirecek ve açılışlarını yapacağız.

Detaylar gelecek...