09 Nisan 2021, Cuma
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Bakan Hulusi Akar İngiltere'nin uçak gemisini inceledi

, Savunma Bakanı Ben Wallace ile birlikte 'Prince of Wales' uçak gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Bakan Hulusi Akar İngiltere'nin uçak gemisini inceledi

'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; resmi ziyaret kapsamında 'ye giden 'ın temasları sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı 'ın daveti üzerine İngiltere'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Akar'ı tören kıtasının bulunduğu başkent Londra'daki Atlı Muhafızlar binasına varışında karşıladı.

Bir süre sohbet eden ikili, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti.

UÇAK GEMİSİNİ İNCELEDİ

Dün İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelen Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile 'Prince of Wales' uçak gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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