Bakan Hulusi Akar İngiltere'nin uçak gemisini inceledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile birlikte 'Prince of Wales' uçak gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; resmi ziyaret kapsamında İngiltere'ye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Londra temasları sürüyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Ben Wallece'ın daveti üzerine İngiltere'ye ziyaret gerçekleştirdi.
Akar'ı tören kıtasının bulunduğu başkent Londra'daki Atlı Muhafızlar binasına varışında İngiltere Savunma Bakanı Wallece karşıladı.
Bir süre sohbet eden ikili, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti.
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