İçişleri Bakanı Soylu'dan Cumhuriyet gazetesinin algı operasyonuna sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisini hedef alan Cumhuriyet gazetesinin asparagas haberine tepki gösterdi. Cumhuriyet gazetesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir toplantıdan paylaşılan fotoğraf üzerinden algı operasyonu başlattı.

ALGI OPERASYONU ELLERİNDE PATLADI

CHP'nin yandaş gazetesi tarafından servis edilen haberde, "Bakan Soylu'nun, İstanbul'da katıldığı toplantıya ilişkin İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Emniyet'i fotoğraf paylaştı. Bakanlığın fotoğrafının sağında eli görünen kişinin kim olduğunu, Emniyet'in fotoğrafını görünce anlıyoruz. Bu kişi Soylu'nun kendisinden memnun olmadığı konuşulan İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan başkası değil." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söz konusu gazetesinin skandal haberine resmi Twitter hesabı üzerinden cevap verrdi.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet gazetesinin iş yeri hekimi vardır muhakkak... Bu habercilik hastalıklı... Çünkü bu çocuklar hasta. Tedaviye ihtiyaç var... Gecikmeyin" ifadelerine yer verdi.