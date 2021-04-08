08 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Soylu'dan Cumhuriyet gazetesinin algı operasyonuna sert tepki

İçişleri Bakanı Soylu'dan Cumhuriyet gazetesinin algı operasyonuna sert tepki

, CHP'nin operasyon gazetesi olan Cumhuriyet'in asparagas haberine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "Cumhuriyet gazetesinin iş yeri hekimi vardır muhakkak... Bu habercilik hastalıklı" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
ABONE OL
İçişleri Bakanı Soylu'dan Cumhuriyet gazetesinin algı operasyonuna sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisini hedef alan Cumhuriyet gazetesinin asparagas haberine tepki gösterdi. Cumhuriyet gazetesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir toplantıdan paylaşılan fotoğraf üzerinden algı operasyonu başlattı.

ALGI OPERASYONU ELLERİNDE PATLADI

CHP'nin yandaş gazetesi tarafından servis edilen haberde, "Bakan Soylu'nun, İstanbul'da katıldığı toplantıya ilişkin İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Emniyet'i fotoğraf paylaştı. Bakanlığın fotoğrafının sağında eli görünen kişinin kim olduğunu, Emniyet'in fotoğrafını görünce anlıyoruz. Bu kişi Soylu'nun kendisinden memnun olmadığı konuşulan İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan başkası değil." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söz konusu gazetesinin skandal haberine resmi Twitter hesabı üzerinden cevap verrdi.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet gazetesinin iş yeri hekimi vardır muhakkak... Bu habercilik hastalıklı... Çünkü bu çocuklar hasta. Tedaviye ihtiyaç var... Gecikmeyin" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet mandaya evet dedi! CUMHURİYET MANDAYA EVET DEDİ!
Cumhuriyet Gazetesi’nden skandal haber CUMHURİYET GAZETESİ'NDEN SKANDAL HABER
Sokak röportajında isyan edip ağlamıştı! SOKAK RÖPORTAJINDA İSYAN EDİP AĞLAMIŞTI!
Takvime karşı algı operasyonu tutmadı! TAKVİM'E KARŞI ALGI OPERASYONU TUTMADI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA