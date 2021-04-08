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Son dakika | MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi..., Zeytin Dalı Harekat bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki 2 teröristin, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Son dakika | MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Zeytin Dalı Harekat bölgesine saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarının sürdüğü kaydedildi.

Operasyonlarda saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 teröristin daha komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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