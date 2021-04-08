Son dakika | MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki 2 teröristin, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Zeytin Dalı Harekat bölgesine saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarının sürdüğü kaydedildi.
Operasyonlarda saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 teröristin daha komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.