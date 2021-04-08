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Biontech aşısı olmak isteyenler dikkat! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu duyurdu

İl Sağlık Müdürü , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 60 yaş üstü vatandaşları Covid-19 aşılama işlemlerinin devam ettiğini duyurdu. Memişoğlu, aşının salgınla mücadeledeki en büyük silah olduğuna dikkat çekerken, sırası gelen vatandaşların randevu alıp aşı olmaya davet etti. Memişoğlu'nun paylaşımında ise "İstanbul'da hangi hastanelerde yapılıyor?" sorusuda yanıt buldu.

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Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Biontech aşısı olmak isteyenler dikkat! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu duyurdu

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, 60 yaş üstü vatandaşlara devlet hastanelerinde Biontech aşısının yapılabildiğini açıkladı.

Kemal Memişoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "60 yaş üstü vatandaşlarımıza tüm Devlet hastanelerimizde Biontech aşısı yapılabilmektedir. Büyüklerimizi randevu alarak (hafta sonu dahil) hastanelerimize bekliyoruz. Salgında en büyük silahımız AŞI. Kurallara uyarak Salgının üstesinden geleceğiz. Durmak yok çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

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