Biontech aşısı olmak isteyenler dikkat! İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu duyurdu

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, 60 yaş üstü vatandaşlara devlet hastanelerinde Biontech aşısının yapılabildiğini açıkladı.

Kemal Memişoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "60 yaş üstü vatandaşlarımıza tüm Devlet hastanelerimizde Biontech aşısı yapılabilmektedir. Büyüklerimizi randevu alarak (hafta sonu dahil) hastanelerimize bekliyoruz. Salgında en büyük silahımız AŞI. Kurallara uyarak Salgının üstesinden geleceğiz. Durmak yok çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.