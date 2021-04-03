BioNTech aşı yan etkileri | Dikkat çeken ayrıntı! Onlara ikinci doz yapılmayacak

BioNTech aşı yan etkileri | Koronavirüs pandemisini bitirmesi beklenen Kovid-19 aşılama çalışmaları, Türkiye'de de tüm hızıyla sürüyor. 2.8 milyon dozu gelen Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk dozu, tercih eden kişilere uygulanmaya başlandı. Aşının ikinci dozu ise 4 hafta sonra uygulanacak. Sağlık Bakanlığı, BioNTech'in mRNA aşısının uygulanmasıyla ilgili kılavuzu da yayımladı. Rehberde 2'nci doz aşı uygulanmayacak kişilerle ilgili madde dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 03.04.2021 09:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL