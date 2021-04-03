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BioNTech aşı yan etkileri | Dikkat çeken ayrıntı! Onlara ikinci doz yapılmayacak

BioNTech aşı yan etkileri | Koronavirüs pandemisini bitirmesi beklenen Kovid-19 aşılama çalışmaları, Türkiye'de de tüm hızıyla sürüyor. 2.8 milyon dozu gelen Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk dozu, tercih eden kişilere uygulanmaya başlandı. Aşının ikinci dozu ise 4 hafta sonra uygulanacak. Sağlık Bakanlığı, BioNTech'in mRNA aşısının uygulanmasıyla ilgili kılavuzu da yayımladı. Rehberde 2'nci doz aşı uygulanmayacak kişilerle ilgili madde dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 03.04.2021 09:24
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BioNTech aşı yan etkileri | Dikkat çeken ayrıntı! Onlara ikinci doz yapılmayacak
yeni tip koronavirüs salgınına karşı Pfizer ve BioNTech’in mRNA teknolojisiyle geliştirdiği Kovid-19 aşının ilk dozları Türkiye genelinde dün uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye’ye getirilen ve özel koşullarda saklanan 2.8 milyon doz BioNTech’in mRNA aşısının (BNT162b2) uygulanmasıyla ilgili kılavuz yayınladı.
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BioNTech aşı yan etkileri | Dikkat çeken ayrıntı! Onlara ikinci doz yapılmayacak
Aşı randevusu sırasında tercih edenlere BioNTech aşısının birinci dozu yapılıyor. Aşının 2’nci dozu ise 4 hafta sonra uygulanacak. İnaktif aşının kullanımı öncesi daha önce uygulama kılavuzu yayınlayan Sağlık Bakanlığı, dünden itibaren Türkiye’de de uygulanmaya başlanan mRNA aşısı için de kılavuz hazırladı. Kılavuzda, aşının enjektörsüz olarak sunulduğu belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:
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BioNTech aşı yan etkileri | Dikkat çeken ayrıntı! Onlara ikinci doz yapılmayacak
“Aşı flakonları sert sarsıntılardan ve darbelerden korunmalıdır. Kullanılmadan önce sulandırılarak seyreltilmelidir. Flakon sulandırılmadan önce veya sulandırıldıktan sonra görünümünde beklenmeyen bir durum gözlemlendiğinde, bu durum mümkünse fotoğraf ile belgelenmeli ve tutanak tutularak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı’na iletilmek üzere, aşının tedarik edildiği birime en hızlı şekilde bilgi verilmelidir.
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BioNTech aşı yan etkileri | Dikkat çeken ayrıntı! Onlara ikinci doz yapılmayacak
Sulandırılmamış flakonun görünümü beyaz-kirli beyaz arası renkte donmuş çözelti şeklindedir. Sıvıda herhangi bir renk değişikliği veya başka partiküller görüldüğünde ya da sıvı renksiz hale gelirse flakon kullanılmadan uygun şekilde imha edilmelidir.
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BioNTech aşı yan etkileri | Dikkat çeken ayrıntı! Onlara ikinci doz yapılmayacak
Erimiş flakon sulandırılmadan önce nazikçe ve yavaşça 10 kez ters yüz edilmelidir. Kesinlikle çalkalanmamalıdır. Oda sıcaklığında iken sulandırılmalıdır. Flakon sulandırıldıktan sonra en geç 6 saat içerisinde kullanılacak şekilde planlanma yapılmalıdır.”