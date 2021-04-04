BioNTech aşısı nasıl yapılacak? İşte BioNTech aşısı hakkında merak edilenler
Türkiye'de birçok vatandaşın yaptırmayı planladığı BioNTech aşısı hakkında detaylar belli oldu. BioNTech aşısının nasıl yaptırılacağı ve kimlere yapılacağı açıkladı. Peki BioNTech aşısı nasıl uygulanacak?
BioNTech aşılamalarıyla ilgili detaylar bir bir açıklandı. Aşının nasıl ve kaç gün arayla yapılacağı netlik kazandı.
BionTech de tıpkı Sinovac gibi 2 doz olarak uygulanacak. Aşının içerdiği maddelere karşı anafilaksi öyküsü olanlara aşı yapılmayacak. Birinci doz sonrası anafilaksi yani alerjik şok geçirenlere ikinci doz uygulanmayacak.
İlk doz sonrası aşıda bulunan herhangi bir maddeye karşı alerjik reaksiyon gösterenler de ikinci dozu alerji uzmanından görüş olarak yaptırabilecek.
İKİNCİ DOZ 4 HAFTA SONRA
Biontech`in ikinci doz uygulaması, birinciden 4 hafta sonra yapılacak.
ALERJİ UYARISI
Aşı olanlar, aşılama sonrasında olası bir yan etkiye karşı 15 dakika bekletilecek. Alerji sorunu olanlar ise aşı sonrası 30 dakika bekleyecek.
KİMLER BIONTECH AŞISI OLMAYACAK?
BionTech aşısı; koronavirüs hastalarına, 180 gün içinde koronavirüs geçirenlere ve 10 gün içinde koronavirüs hastasıyla temasta bulunanlara yapılmayacak.
İKİ DOZ DA AYNI AŞIDAN OLACAK
Aşının her iki dozu da aynı tür aşıdan tercih edilecek. Yani ilk dozunu MRNA aşısı yaptıran ikinci dozunu da yine aynı aşı türünden yaptıracak.
Grip ve zatürre aşısı olanlar, aşı öncesi ve sonrasında en az iki hafta ara verecek.
Kuduz, tetanos, kızamık, hepatit gibi aşı olanların ara vermeden aşı yaptırabilecek.
Sağlık Bakanlığı aşının saklama koşulları ile ilgili de bilgilendirme yaptı.