BioNTech aşısı nasıl yapılacak? İşte BioNTech aşısı hakkında merak edilenler

İKİ DOZ DA AYNI AŞIDAN OLACAK

Aşının her iki dozu da aynı tür aşıdan tercih edilecek. Yani ilk dozunu MRNA aşısı yaptıran ikinci dozunu da yine aynı aşı türünden yaptıracak.

Grip ve zatürre aşısı olanlar, aşı öncesi ve sonrasında en az iki hafta ara verecek.