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BioNTech aşısı nasıl yapılacak? İşte BioNTech aşısı hakkında merak edilenler

Türkiye'de birçok vatandaşın yaptırmayı planladığı hakkında detaylar belli oldu. aşısının nasıl yaptırılacağı ve kimlere yapılacağı açıkladı. Peki aşısı nasıl uygulanacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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BioNTech aşısı nasıl yapılacak? İşte BioNTech aşısı hakkında merak edilenler

aşılamalarıyla ilgili detaylar bir bir açıklandı. Aşının nasıl ve kaç gün arayla yapılacağı netlik kazandı.

de tıpkı Sinovac gibi 2 doz olarak uygulanacak. Aşının içerdiği maddelere karşı anafilaksi öyküsü olanlara aşı yapılmayacak. Birinci doz sonrası anafilaksi yani alerjik şok geçirenlere ikinci doz uygulanmayacak.

İlk doz sonrası aşıda bulunan herhangi bir maddeye karşı alerjik reaksiyon gösterenler de ikinci dozu alerji uzmanından görüş olarak yaptırabilecek.

İKİNCİ DOZ 4 HAFTA SONRA

Biontech`in ikinci doz uygulaması, birinciden 4 hafta sonra yapılacak.

ALERJİ UYARISI

Aşı olanlar, aşılama sonrasında olası bir yan etkiye karşı 15 dakika bekletilecek. Alerji sorunu olanlar ise aşı sonrası 30 dakika bekleyecek.

KİMLER BIONTECH AŞISI OLMAYACAK?

; hastalarına, 180 gün içinde koronavirüs geçirenlere ve 10 gün içinde koronavirüs hastasıyla temasta bulunanlara yapılmayacak.

İKİ DOZ DA AYNI AŞIDAN OLACAK

Aşının her iki dozu da aynı tür aşıdan tercih edilecek. Yani ilk dozunu MRNA aşısı yaptıran ikinci dozunu da yine aynı aşı türünden yaptıracak.

Grip ve zatürre aşısı olanlar, aşı öncesi ve sonrasında en az iki hafta ara verecek.

Kuduz, tetanos, kızamık, hepatit gibi aşı olanların ara vermeden aşı yaptırabilecek.

Sağlık Bakanlığı aşının saklama koşulları ile ilgili de bilgilendirme yaptı.

Aşı merkezlerine ulaşan aşı flakonları darbelerden korunacak. Aşı kullanılmadan önce sulandırılarak seyreltilecek.

Sulandırılan aşı 6 saat içerisinde kullanılacak. 6 saat sonunda kalan aşı kullanılmayacak ve imha edilecek.

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