Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: 125 bin öğretmen önümüzdeki günlerde aşılanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuk olduğu canlı yayında milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Öğretmenlerin yüzde 10'unun aşılandığını belirten Bakan Selçuk, "125 bin öğretmen de hemen önümüzdeki günlerde aşılanacak." ifadelerini kullandı.

2 Mart'tan itibaren yerinde karar dönemine geçildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, valiliklerin tedbirlerini iller seviyesinde aldığını belirterek, "2 Mart'tan itibaren yerinde karar sürecine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyorlar. 9 il hariç bütün ortaokul ve liselerde kapanma söz konusu oldu. Bazı illerde de Yalova ve Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. Önümüzdeki süreç tümüyle değerlendiriliyor ve yeniden bir kararın alınıp alınmayacağı, yeni kararların ne olabileceği gibi değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki hafta bir değerlendirme yapılacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Biz eğitimciler olarak okulların hep açık olmasını isteriz. Türkiye dünyada en çok okul kapatan dördüncü ülke. Türkiye çok kontrollü gidiyor. Bu bağlamda vakaların artması, Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları, Bilim Kurulu'nun önerilerini değerlendirdiğimizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Bizim gönlümüz okulların açık olması yönünde." dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Selçuk açıklamasının devamında, "Okullarla ilgili Ramazan boyunca duruma bakarak değerlendirme yapacağız. Okulların açık olmasının ne kadar etki yapacağını göreceğiz." dedi.