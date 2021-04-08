Başkan Erdoğan'dan milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama göre Erdoğan, görüşmede, Avrupa Halter Şampiyonasında bir bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov'u kutlayarak, başarılarının devamını diledi.















