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Başkan Erdoğan'dan milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik

, telefonla görüştüğü milli halterciler ve 'u tebrik etti.

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Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Başkan Erdoğan'dan milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama göre Erdoğan, görüşmede, Avrupa Halter Şampiyonasında bir bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov'u kutlayarak, başarılarının devamını diledi.







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