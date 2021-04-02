Son dakika: BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı! Kim hangi aşıyı seçmeli? BioNTech aşısı mı Sinovac mı?

A Haber canlı yayınında BionTech aşısı olan bir vatandaş, "Hiçbir şey hissetmedim" ifadelerini kullandı. "Neden BionTech?" sorusunu ise "Açıkçası son zamanlarda herkes gibi ben de yayınları takip ediyorum. Böyle bir imkan da tanındığı için BioNTech aşısını tercih ettim." şeklinde yanıtladı.