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Son dakika: BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı! Kim hangi aşıyı seçmeli? BioNTech aşısı mı Sinovac mı?

Son dakika haberi... bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. 'de artık sırası gelen aşısında tercih yapabilecek. Ancak akıllarda ortak soru var kim hangi aşıyı seçmeli? Detayları muhabirleri ve aktardı. Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Ulaşabildiğiniz ilk aşıyı olun" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika: BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı! Kim hangi aşıyı seçmeli? BioNTech aşısı mı Sinovac mı?

bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. 2.8 milyon doz aşı pazartesi gününe kadar uygulanacak.

'de artık sırası gelen aşısında tercih yapabilecek. Ancak akıllarda ortak soru var kim hangi aşıyı seçmeli? aşısı yapanlar ne hissediyor? Neden tercih ettiler?

canlı yayınında BionTech aşısı olan bir vatandaş, "Hiçbir şey hissetmedim" ifadelerini kullandı. "Neden BionTech?" sorusunu ise "Açıkçası son zamanlarda herkes gibi ben de yayınları takip ediyorum. Böyle bir imkan da tanındığı için BioNTech aşısını tercih ettim." şeklinde yanıtladı.

KİM HANGİ AŞIYI SEÇMELİ?

Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Buna herhalde birçok bilim adamı da benimle aynı cevabı verecektir. Ulaşabildiğiniz ilk aşıyı olun lütfen. Şu an aşı tercihinden önce ulaşılabilirlik önemli ve ulaştığımız ilk aşıyı olalım." şeklinde konuştu.

Yiyit, "Aşımız işe yarıyor. Elimizdeki aşı işe yarıyor. Elimize gelen aşının da işe yaradığını biliyoruz." dedi.

Kim hangi aşıyı seçmeli? KİM HANGİ AŞIYI SEÇMELİ?

BioNTech mi SinoVac mı? Kimler hangi aşıyı yaptırmalı? BİONTECH Mİ SİNOVAC MI? KİMLER HANGİ AŞIYI YAPTIRMALI?

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