Son dakika: BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı! Kim hangi aşıyı seçmeli? BioNTech aşısı mı Sinovac mı?
Son dakika haberi... BioNTech aşısı bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Türkiye'de artık sırası gelen koronavirüs aşısında tercih yapabilecek. Ancak akıllarda ortak soru var kim hangi aşıyı seçmeli? Detayları A Haber muhabirleri Ece Altuğ ve Çağdaş Evren Şenlik aktardı. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Ulaşabildiğiniz ilk aşıyı olun" ifadelerini kullandı.
BioNTech aşısı bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. 2.8 milyon doz aşı pazartesi gününe kadar uygulanacak.
Türkiye'de artık sırası gelen koronavirüs aşısında tercih yapabilecek. Ancak akıllarda ortak soru var kim hangi aşıyı seçmeli? BioNTech aşısı yapanlar ne hissediyor? Neden tercih ettiler?
A Haber canlı yayınında BionTech aşısı olan bir vatandaş, "Hiçbir şey hissetmedim" ifadelerini kullandı. "Neden BionTech?" sorusunu ise "Açıkçası son zamanlarda herkes gibi ben de yayınları takip ediyorum. Böyle bir imkan da tanındığı için BioNTech aşısını tercih ettim." şeklinde yanıtladı.
KİM HANGİ AŞIYI SEÇMELİ?
İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Buna herhalde birçok bilim adamı da benimle aynı cevabı verecektir. Ulaşabildiğiniz ilk aşıyı olun lütfen. Şu an aşı tercihinden önce ulaşılabilirlik önemli ve ulaştığımız ilk aşıyı olalım." şeklinde konuştu.
Yiyit, "Aşımız işe yarıyor. Elimizdeki aşı işe yarıyor. Elimize gelen aşının da işe yaradığını biliyoruz." dedi.