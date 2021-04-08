Bakan Soylu açıkladı! Eren-10 operasyonunda kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre... İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Eren-10' operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde devam eden operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat ve polis özel harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği ve operasyonların devam ettiği kaydedildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-10 Operasyonundan haber var. Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan, güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz. Dünden bugüne toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon devam ediyor" dedi.
Bakan Soylu bir sonraki açıklamasında, "Uyyy Uyyy Uyyy Şırnak Domuz Dağı'nda terörist 6 terörist oldu 8, biri de kıpkırmızı. Kahramanlar, Allah razı olsun Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz." ifadelerine yer verdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu "Özgür Gabar" kod adlı "Fırat Şişman" olduğu tespit edildi. Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi. Bölgede operasyonlar devam ediyor." denildi.
Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman adındaki teröristin katıldığı eylemler;
"- 05.09.2015 tarihinde Hakkari Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu (16) askerin şehit edilmesi 6 askerin yaralanması eylemlerini planlayan ve bizzat katılan terörist olduğu,
- 2014 - 2015 yıllarında Hakkari bölgesinde meydana gelen terör olaylarının sorumlu ve planlayıcısı olduğu,
- 2020 Eylül - 2021 Nisan ayları arasında sözde Botan Saha olarak bilinen Şırnak, Mardin, Van, Siirt ve Şanlıurfa illerindeki terör olaylarının planlayıcısı olduğu belirlenmiştir."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son açıklamasında bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'den 10 çıktığını belirtti.