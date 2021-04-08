Afrin şehidi Uzman Çavuş Gökhan Çakır memleketine uğurlandı

Suriye'nin Tel Rıfat kırsalındaki PKK/YPG'li teröristlerce Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin bölgesine düzenlenen havanlı saldırıda uzman çavuşlar Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal şehit oldu. Saldırının ardından ateş altına alınan bölgede çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.