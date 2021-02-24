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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu başladı: 781 personel görev alıyor! İşte ilk kareler Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu başladı: 781 personel görev alıyor! İşte ilk kareler
İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt İllerinde "Eren-11 Sehi Ormanları" Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 781 personel görev alıyor.
Giriş Tarihi: 24.02.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 10:14
Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt İllerinde "EREN-11 SEHİ ORMANLARI" Operasyonu başlatıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (781) personel [(51) operasyonel tim] görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor. İşte operasyondan ilk kareler: