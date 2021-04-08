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Son dakika: Ayasofya Camii imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine geri döndü

Son dakika haberleri... ’ndeki imamlık görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı öğrenilen Prof. Dr. , 'ndeki öğretim üyesi görevine geri döndü.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Son dakika: Ayasofya Camii imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine geri döndü

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.

Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın kimdir? AYASOFYA CAMİİ İMAMI MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

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