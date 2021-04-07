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HDP'li vekillerle ilgili son dakika haberi | TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Son dakika gündem haberleri... Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili ile HDP Grup Başkanvekili 'un da arasında bulunduğu 11 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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HDP'li vekillerle ilgili son dakika haberi | TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

SON DAKİKA HABERİ | Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Erdoğmuş ve Oluç'un yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

" Van Milletvekili , HDP Diyarbakır Milletvekili , HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP Diyarbakır Milletvekili , HDP Batman Milletvekili , HDP Diyarbakır Milletvekili , HDP Iğdır Milletvekili , HDP Muş Milletvekili , DBP Diyarbakır Milletvekili ."

Gelen dosyalar arasında Sezai Temelli, Semra Güzel ile Remziye Tosun'un ikişer dosyası bulunuyor.

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