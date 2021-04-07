Konya'da askeri eğitim uçağının düşme anına ait görüntü ortaya çıktı! Pilot faciayı engellemiş

KAZA ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir inceleme başlatılırken, kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

PİLOT FACİAYI ENGELLEDİ

Öte yandan kazaya şahi olan görgü tanıkları, uçağın pilotunun düşerken yerleşim yerinden uzaklaşmaya çalıştığını aktardı.

NF-5 GÖSTERİ UÇAĞI

Halen modernize edilmiş 10 adet NF-5A 2000 ve 6 adet NF-5 2000 Freedom Fighter Uçağı, çağrı adı 'Türk Yıldızları' olan 134'ncü Akrotim Filo Komutanlığı envanterinde bulunmaktadır. 134'üncü filo, envanterinde F-5 savaş uçağı bulunan Türk Hava Kuvvetleri'ndeki tek filodur.NF-5 Gösteri uçağı134. Akrotim filoya bağlı NF-5A/B tipi gösteri uçaklarının, Konya 3. Ana Jet Üssünde konuşlu olduğu biliniyor.