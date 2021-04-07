Konya'da askeri eğitim uçağının düşme anına ait görüntü ortaya çıktı! Pilot faciayı engellemiş
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağı eğitim esnasında düştü. Uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu. Uçağın düştüğü ana ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. İşte o anlar...
Öğle saatlerinde Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağı eğitim yaptığı sırada düştü.
BAŞKAN ERDOĞAN: BÜYÜK TEESSÜRLE ÖĞRENDİM
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kazanın hemen ardından bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim" ifadelerine yer verdi.
KAZA ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir inceleme başlatılırken, kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.
PİLOT FACİAYI ENGELLEDİ
Öte yandan kazaya şahi olan görgü tanıkları, uçağın pilotunun düşerken yerleşim yerinden uzaklaşmaya çalıştığını aktardı.
NF-5 GÖSTERİ UÇAĞI
Halen modernize edilmiş 10 adet NF-5A 2000 ve 6 adet NF-5 2000 Freedom Fighter Uçağı, çağrı adı 'Türk Yıldızları' olan 134'ncü Akrotim Filo Komutanlığı envanterinde bulunmaktadır. 134'üncü filo, envanterinde F-5 savaş uçağı bulunan Türk Hava Kuvvetleri'ndeki tek filodur.NF-5 Gösteri uçağı134. Akrotim filoya bağlı NF-5A/B tipi gösteri uçaklarının, Konya 3. Ana Jet Üssünde konuşlu olduğu biliniyor.
BAKAN AKAR: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep için başsağlığı mesajı yayımladı.
Akar, Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 7 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesine yer verdi.
TÜRK YILDIZLARI'NIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Türk Yıldızları'nın görüntüleriyle anıldı.
Paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Kahraman Pilotumuz Yüzbaşı Burak Gençcelep... Seni, al sancağımızı ve asil milletimizi selamladığınız, gökyüzüne korkusuzca imzanızı attığınız o güzel görüntülerle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun... Aziz hatırana saygıyla."