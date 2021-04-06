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Son dakika: Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB heyetini kabul etti! Kritik toplantı sonrası ilk açıklama

Son dakika haberine göre ve ilişkileri bugün 'daki kritik ziyaretin ardından yeni bir döneme giriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkanı ile AB Komisyonu Başkanı 'i kabul etti. AB Konseyi Başkanı , "AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır" dedi. Michel, "AB'nin stratejik çıkarı, 'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir." ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise "Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük. Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız." diye konuştu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB heyetini kabul etti! Kritik toplantı sonrası ilk açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, , 'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA
AB Konseyi Başkanı Michel, "AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır" dedi.

Michel, "AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir" dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük" şeklinde konuştu.

Leyen, "(Türkiye'yle) Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

MASADA 2 ÖNEMLİ KONU VARDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye- ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirildi. Birlik ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde ve tesis edilmeye çalışılan olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

TAM ÜYELİK İÇİN MÜZAKERE SÜRECİ
Türkiye'nin beklentisi, 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan 'nın güncellenmesi oldu. Başkan Erdoğan, Michel ve Von der Leyen ile yaptığı görüşmede bu konuların altını özellikle çizdi. Tam üyelik için müzakere sürecinin başlatılması Türkiye'nin bir diğer talebi oldu. Bunun için 23 ve 24'üncü fasılların açılması gerektiği vurgulandı.

Masadaki bir diğer başlık . Türkiye ile arasında yeniden başlayan istişari görüşmeler değerlendirildi Avrupa Birliği'nin bu konudaki tek taraflı bakış açısından duyulan rahatsızlık iletildi. Diyaloğun sürmesi için yönetiminin teşvik edilmesi istendi.

AB yetkilileri ile yapılan görüşmede koronavirüs ile mücadelede atılacak ortak adımlar da ele alındı.

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