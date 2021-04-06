Son dakika: Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB heyetini kabul etti! Kritik toplantı sonrası ilk açıklama
Son dakika haberine göre Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri bugün Ankara'daki kritik ziyaretin ardından yeni bir döneme giriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. AB Konseyi Başkanı Michel, "AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır" dedi. Michel, "AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir." ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise "Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük. Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, , Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA
AB Konseyi Başkanı Michel, "AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır" dedi.
Michel, "AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir" dedi.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük" şeklinde konuştu.
Leyen, "(Türkiye'yle) Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
MASADA 2 ÖNEMLİ KONU VARDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirildi. Birlik ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde ve tesis edilmeye çalışılan olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.
TAM ÜYELİK İÇİN MÜZAKERE SÜRECİ
Türkiye'nin beklentisi, 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi oldu. Başkan Erdoğan, Michel ve Von der Leyen ile yaptığı görüşmede bu konuların altını özellikle çizdi. Tam üyelik için müzakere sürecinin başlatılması Türkiye'nin bir diğer talebi oldu. Bunun için 23 ve 24'üncü fasılların açılması gerektiği vurgulandı.
Masadaki bir diğer başlık Doğu Akdeniz. Türkiye ile Yunanistan arasında yeniden başlayan istişari görüşmeler değerlendirildi Avrupa Birliği'nin bu konudaki tek taraflı bakış açısından duyulan rahatsızlık iletildi. Diyaloğun sürmesi için Atina yönetiminin teşvik edilmesi istendi.
AB yetkilileri ile yapılan görüşmede koronavirüs ile mücadelede atılacak ortak adımlar da ele alındı.