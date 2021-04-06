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Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz." denildi.

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