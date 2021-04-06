Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz." denildi.

Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha..



Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz. pic.twitter.com/JuRAB4cVwB