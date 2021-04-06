Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
GÜNDEM AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz." denildi.
Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha..— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2021
Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz. pic.twitter.com/JuRAB4cVwB