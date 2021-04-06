İletişim Başkanı Altun Kazak Bakan Balayeva ile bir araya geldi

Kazakistan ile hem medya hem film ve dizi sektörleri hem de kamu diplomasisi alanlarında kritik iş birlikleri yapacaklarını aktaran Altun, en kısa zamanda ortak bir çalışma grubu oluşturup somut adımlar atacaklarını kaydetti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında oluşturulan Ortak Medya Platformu'nun bütün Türk dünyası ülkelerini kapsayacak bir platforma dönüştürülebileceğine işaret eden Altun, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı, Elbaşı ve Türk Konseyi Onursal Başkanı Nursultan Nazarbayev'e selam ve saygılarını iletti.