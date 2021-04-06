Bayramda yasaklar nasıl olacak? 2021 Ramazan ayı kısıtlamaları açıklandı! Sokağa çıkma yasağı tam gün mü olacak?
Ramazan ayına kısa bir süre kala gözler kısıtlamalara çevrildi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bazı tedbirler alınıyor. Camilerde teravih namazı kılınmayacağı açıklamasının ardından en çok merak edilenlerden biri de bayramda hangi kısıtlamaların uygulanacağı oldu. Peki, bayramda yasaklar nasıl olacak? 2021 Ramazan ayı kısıtlamaları neler? Ramazan'da sokağa çıkma yasağı tam gün mü olacak? İşte cevaplar...
Ramazan kısıtlamaları nasıl olacak? Tüm ayların en hayırlısı olarak bilinen Ramazan ayı, İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı Ramazan'ın başlangıcına geri sayım başladı. Salgın nedeniyle Ramazan ayında ve bayramda hangi kısıtlamaların uygulanacağı merak ediliyor. Peki, bayramda yasaklar nasıl olacak? 2021 Ramazan ayı kısıtlamaları neler? Ramazan'da sokağa çıkma yasağı tam gün mü olacak? İşte haberin detayları...
RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, Ramazan ayında tam kapanma olmayacak. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde sadece hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacak.
BAYRAMDA YASAKLAR NASIL OLACAK?
Ramazan Bayramı'nda uygulanması beklenen kısıtlamalar ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
RAMAZAN KISITLAMALARI NASIL OLACAK?
Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler sadece paket servis verebilecek.
Ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RAMAZAN KISITLAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA
"Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, Ramazan kısıtlamaları ile ilgili şöyle dedi:
"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız.
Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."
TERAVİH NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, koronavirüs salgını nedeniyle teravih namazı bu sene camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik."