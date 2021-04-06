Ramazan kısıtlamaları nasıl olacak? Tüm ayların en hayırlısı olarak bilinen Ramazan ayı, İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı Ramazan'ın başlangıcına geri sayım başladı. Salgın nedeniyle Ramazan ayında ve bayramda hangi kısıtlamaların uygulanacağı merak ediliyor. Peki, bayramda yasaklar nasıl olacak? 2021 Ramazan ayı kısıtlamaları neler? Ramazan'da sokağa çıkma yasağı tam gün mü olacak? İşte haberin detayları...

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Ramazan ayında tam kapanma olmayacak. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde sadece hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacak.

BAYRAMDA YASAKLAR NASIL OLACAK?

Ramazan Bayramı'nda uygulanması beklenen kısıtlamalar ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.