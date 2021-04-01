01 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi Umut Karagöz'ün genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu davada flaş gelişme

CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi Umut Karagöz'ün genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu davada flaş gelişme

Bir kafede eski ilçe yöneticisi 'ün Z.Y. isimli genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla ’ndeki yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasında sanık Umut Karagöz, tanıkların dinlenmediği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme ise reddi hakim talebini reddetti. Sanık avukat karara itiraz edince karar çıkmayan dosya, avukatın itirazını değerlendirmek için bir üst mahkemeye gönderildi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
ABONE OL
CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi Umut Karagöz'ün genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu davada flaş gelişme

'de, 23 yaşındaki Z.Y. isimli genç kıza bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Maltepe eski ilçe yöneticisi U.K. hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Tehdit' suçlarından 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

SEGBİSLE KATILDI

. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık U.K., SEGBİS sistemiyle bağlanırken duruşmaya katılmak üzere taraf avukatları ise mahkeme salonunda yerini aldı.

REDDİ HAKİM TALEBİNDE KARAR ÇIKTI

Duruşma esnasında sanık avukatı tanıkların dinlenmediği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Sanık avukatının bu talebi üzerine mahkeme, avukatın talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğuna vurgu yaparak reddi hakim talebini reddetti.

DOSYA ÜST MAHKEMEYE GİTTİ

Bunun üzerine sanık avukatı reddi hakim talebinin reddedilmesine itiraz etti. Sonrasında dosya itirazın değerlendirilmesi için bir üst mahkeme olan . Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Duruşma sonunda mahkeme, sanık U.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA