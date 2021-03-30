Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, CHP seçmenine Kılıçdaroğlu'nu anlattı: Bunu FETÖ'cüler oraya oturttu

"KILIÇDAROĞLU'NU FETÖ'CÜLER ORAYA OTURTTU"

Bunun üzerine vatandaşın, "CHP'li belediyeler tam iş başı yapmışken, çok güzel gözde hareketler yapmışken.." deyince Öztürk, "Ne hareketleri var? Yapmayın gözünüzü seveyim. Siz böyle giderseniz yüz yıl daha muhalefette kalacaksınız. Sen bana sakın CHP'yi anlatma, benim 7 sülalem CHP'den geldi ama bu CHP değil, bu yeni CHP. Bu adam kukla getirdiler bunu FETÖ'cüler oraya oturttu, oradan gitmiyor, çünkü FETÖ'cüler ne dese onu yapıyor. FETÖ'cüler bunu oraya oturttu ve cumhuriyetçi, milliyetçi, Atatürkçü, vatanperver ne kadar adam varsa kafasını kopardı." diye konuştu.