30 Mart 2021, Salı
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Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, CHP seçmenine Kılıçdaroğlu'nu anlattı: Bunu FETÖ'cüler oraya oturttu

Son dakika haberleri... yönetimini hedef alan sözleri sebebiyle partiden ihraç edilen ve 'ni kuran 'ın sokakta bir vatandaşla CHP'yi tartışması dikkat çeken anlara sahne oldu. Yılmaz, kendisini eleştiren CHP'li vatandaşa CHP Genel Başkanı ile ilgili, "Bu adam kukla getirdiler bunu 'cüler oraya oturttu, oradan gitmiyor, çünkü FETÖ'cüler ne dese onu yapıyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 30.03.2021
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Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, CHP seçmenine Kılıçdaroğlu'nu anlattı: Bunu FETÖ'cüler oraya oturttu

'nin kirli çamaşırları bu kez sokak tartışmasında ortaya saçıldı. Ana muhalefet partisinden (CHP) ihraç edilen Genel Başkanı , sokakta bir vatandaşla girdiği tartışmada CHP yönetimini ve CHP Genel Başkanı 'nu anlattı.

Öztürk Yılmaz, CHP'li vatandaşa Kılıçdaroğlu'nu anlattı ÖZTÜRK YILMAZ, CHP'Lİ VATANDAŞA KILIÇDAROĞLU'NU ANLATTI

"SİZ YÜZ DEFA DA SEÇİME GİRSENİZ KAYBEDECEKSİNİZ"

Sokakta kendisine 'kırgınız' deyip sırtını dönen vatandaşa CHP gerçeklerini anlattı. Kadının kendisine, "Bizim başımıza ne geldiyse bu ayrımcılıktan geldi." demesi üzerine Yılmaz, "'de ayrımcılığın daniskasını Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor, bölücülüğün daniskasını o yapıyor, partide bir adam bırakmadı. yıkıldığında gitti 'e saklandı başka bir yere saklandı, sokağa çıkmadı. Sen onu eleştirmedikçe o gitmez. Siz yüz defa da seçime girseniz kaybedeceksiniz." yanıtını verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NU FETÖ'CÜLER ORAYA OTURTTU"

Bunun üzerine vatandaşın, "CHP'li belediyeler tam iş başı yapmışken, çok güzel gözde hareketler yapmışken.." deyince Öztürk, "Ne hareketleri var? Yapmayın gözünüzü seveyim. Siz böyle giderseniz yüz yıl daha muhalefette kalacaksınız. Sen bana sakın CHP'yi anlatma, benim 7 sülalem CHP'den geldi ama bu CHP değil, bu yeni CHP. Bu adam kukla getirdiler bunu 'cüler oraya oturttu, oradan gitmiyor, çünkü FETÖ'cüler ne dese onu yapıyor. FETÖ'cüler bunu oraya oturttu ve cumhuriyetçi, milliyetçi, Atatürkçü, vatanperver ne kadar adam varsa kafasını kopardı." diye konuştu.

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