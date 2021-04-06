Yazar Melis Alphan hakkında, PKK paçavralarının açıldığı ve terör örgütü elebaşı Öcalan'ın resimlerinin giyildiği bir "organizasyonun" fotoğrafını paylaşmasının ardından "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan soruşturma başlatılmıştı.

PKK propagandasından hakim karşısına çıkacak olan Alphan'a İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan destek çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkkan, Alphan'ın gazetecilik yaptığını savundu. Türkkan "Melis Alphan'ın yanındayım" dedi.