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İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan terör örgütü PKK propagandası yapan Melis Alphan'a destek! APO posterli paylaşımı savundu

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Milletvekili , terör örgütü PKK propagandası yapmaktan yargılanacak ’a destek çıktı. Sosyal medya hesabından "Melis Alphan'ın yanındayım" paylaşımında bulunan Türkkan, Alphan'ın gazetecilik yaptığını savundu.

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Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan terör örgütü PKK propagandası yapan Melis Alphan'a destek! APO posterli paylaşımı savundu

Yazar Melis Alphan hakkında, PKK paçavralarının açıldığı ve terör örgütü elebaşı Öcalan'ın resimlerinin giyildiği bir "organizasyonun" fotoğrafını paylaşmasının ardından "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan soruşturma başlatılmıştı.

PKK propagandasından hakim karşısına çıkacak olan Alphan'a İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan destek çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkkan, Alphan'ın gazetecilik yaptığını savundu. Türkkan "Melis Alphan'ın yanındayım" dedi.

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