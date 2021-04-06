İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan terör örgütü PKK propagandası yapan Melis Alphan'a destek! APO posterli paylaşımı savundu
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, terör örgütü PKK propagandası yapmaktan yargılanacak Melis Alphan’a destek çıktı. Sosyal medya hesabından "Melis Alphan'ın yanındayım" paylaşımında bulunan Türkkan, Alphan'ın gazetecilik yaptığını savundu.
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Yazar Melis Alphan hakkında, PKK paçavralarının açıldığı ve terör örgütü elebaşı Öcalan'ın resimlerinin giyildiği bir "organizasyonun" fotoğrafını paylaşmasının ardından "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan soruşturma başlatılmıştı.
PKK propagandasından hakim karşısına çıkacak olan Alphan'a İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan destek çıktı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkkan, Alphan'ın gazetecilik yaptığını savundu. Türkkan "Melis Alphan'ın yanındayım" dedi.