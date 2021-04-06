Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Darbe bildirisine tepki gösteren MHP lider Bahçeli, "elindeki silahı millete çevirmeyi aklından geçiren vatansızlar önce bizim bedenimizi çiğnemek mecburiyetindedir." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

MASKE UYARISI

Bir yılı aşkın süredir beşeriyet salgının karşısında mücadele vermektedir. Koronavirüs vaka ve vefat sayısı tedirgin edici boyuttadır. Bizlere düşen kontrollü bir hayat düzenlemektir.

Olumsuz tesirleri en aza indirmek maksadıyla hükümetimiz yoğun çaba harcamaktadır. Maskeyi kola değil ağza takmak, hijyen ve sosyal mesafeye uymak zorundayız.

Aşılama çalışmaları başarılı bir şekilde devam etmektedir. Türkiye'de yapılan aşı sayısı 17 milyonu bulmuştur. Bilinmelidir ki virüs bizim irademizden daha güçlü değildir.

"TÜRK MİLLİYETÇİSİYİZ"

"Bizler Türk milliyetçisiyiz, vatan sevdalısıyız. Çok şükür basiretimiz bağlı değil. Vicdanımız hasırlı değil. Ne olup bitttiğini farkındayız. Türkiye'yi meşgul eden iç ve dış vakaları yorumlayabilecek, alayabilecek ve sonra da anlatabilecek taraftayız"

KIRIM AÇIKLAMASI

2014'ten beri suların durulmadığı Ukrayna'nın doğusunda gerilim devam ediyor. Kırım'ın ilhakı kuşkusuz kanayan yaradır ve Milliyetçi Hareket Partisi bu işgale karşıdır. Kırım Ukrayna'dır.

ABD'YE SERT TEPKİ

Dedeağaç'a asker yığan ABD'nin Yunanistan'ı maşa gibi kullanması, ya doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye'yi baskılama çalışmasıdır. Çin'in İran ile anlaşma yapması, Rusya'nın Cerablus bölgesini balistik füzelerle vurması, bölgesel ve küresel tansiyonu yükseltmektedir.

BİLDİRİLERİ HEDEF ALDI

Önce 126 eski büyükelçinin bildirisi yayınlanmıştır. Montrö tartışmaları, Kanal İstanbul derken 104 emekli amiralin muhtırası ile sarsılmıştı. Bizim kırmızı çizgimiz ve Karadeniz'in barış ve istikrar güvencesidir. Kaldı ki, kimsenin "Montrö'yü fesh edelim" dediği yoktur. Bu zorlama herkesi kendileri gibi ahmak mı zannediyorlar. 104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara lekesidir. Bu lekenin temizlenmesi namus borcudur. Biz bunlarla Mavi Vatan'ı nasıl savunmuşuz. Bu bir kripto haberleşme midir? Bu suç cezasız kalamaz. Bu amiral bozuntularını bir araya getiren nedir? Bunlar denizci değil, denizciliğin yüz karalarıdır. Bir grup meczubun işi değildir. Cüretlerinin bedelini ödemeliler.

Bu bildiri bal gibi de bir darbe çağrısıdır. Milli iradeye doğrultulmuş silahtır. Akılları sıra 15 Temmuz'un rövanşını almaya çalışanlardır. Türk milleti bunlara hadlerini bildirecektir. Hiç kimse sinir uçlarımızla oynamasın. Darbeler sayfası kapanmıştır.

Darbe heveslileri, bildiri başında zaman öldüren hayasızlar, muhtıracı münafıklar, elindeki silahı millete çevirmeyi aklından geçiren vatansızlar önce bizim bedenimizi çiğnemek mecburiyetindedir. Ve böylesi bir an geldiğinde ya şerefimizle şehit oluruz ya da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz.

KILIÇDAROĞLU'NA BİLDİRİ TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu 4 Nisan'daki rezil bildiri için sahte gündem diyor. Sahte olan gündem mi yoksa sen misin?

HDP'YE KAPATMA DAVASI

AYM'nin HDP'yi aklayan tutumu hükümsüzdür. Anayasa Mahkemesi'nin bir darbe mirası olduğu açıktır. 27 Mayıs darbecilerinin ilk icraatı bu olmuştur. AYM'nin kapısına kilit vurularak yeniden yapılandırılmalıdır. HDP kapatılmalıdır. "Dokundurtmam" diyen Kılıçdaroğlu çok meraklıysa genel kurulunu toplasın HDP'yi CHP'ye katsın. Gizli ittifakını da resmiyete dökmüş olur.

Detaylar gelecek...