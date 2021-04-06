Emekli 104 amiralin skandal bildirisine iş dünyasından tepki!





VESAYETÇİ ANLAYIŞ

EKONOMİ için güven ve istikrarın önemine vurgu yapan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, "Bu bildiri iş dünyamızı son derece rahatsız etmiştir. Güven ve istikrarın öne çıktığı bu ortamda yarasalar gibi bir gece vakti alelacele kaleme alınıp imzalandığı belli olan bildiri ile Montrö Sözleşmesi bahane edilerek geçmişteki vesayetçi anlayış ile yine milli irade hedef alındı. Milletimizin dini değerlerine saldırılmış sopa gösterilerek geçmişteki darbeci zihniyet yine hortlatılmıştır. Bu yarasa bildirisi ayaklarımızın altındadır, imza atanlar da hukuk nezdinde gerekli hesabı vermelidir" dedi.



HADLERİNİ AŞTILAR

Amirallerin bildirisinin siyaseti gölgeleme ve küçük görme anlamı taşıdığını söyleyen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, "Bunu demokrasilerde var olan temel bir anayasal hak olarak görmek mümkün değil. Bugüne kadar hiçbir konuda fikir beyan etmeyen amirallerin bu konuda konuşması sivillere ayar veren bir anlayışın ürünüdür. Bir anlamda 12 Mart'tır, 28 Şubat'tır. En basit tabirle hadlerini aşmışlardır" dedi.



KİME, NEYE HİZMET ETTİĞİ BELLİ DEĞİL

Bu tür girişimlerin artık mazide kaldığını ve günümüzde bir karşılığının olmadığını söyleyen SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Biz iş insanları olarak pandemi döneminde işimize bakıyoruz, bunlar bizi yolumuzdan alıkoymaz. Ancak yurtdışındakileri bu tür açıklamalar ürkütür. Türkiye'de hâlâ böyle şeyler oluyor diye düşünebilirler. Kime neye hizmet ettiği belli olmayan bu bildiriyi kesinlikle yanlış buluyorum. Durup dururken böyle bir açıklama da nereden çıktı? Türkiye'de kanunlar var, herkes kanunlar çerçevesinde haklarını arayabilir."