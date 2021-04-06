Koronavirüs vaka sayılarında artış nedeni 'pes' dedirtti!

PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı 3 bin 800'ü aşarken, koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Şehir Hastanesi'nde 400'ün üzerinde hasta halen Kovid-19 servislerinde tedavi görüyor.

HARİTA KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Sağlık Bakanlığı'nın 14 Şubat verilerine göre "illere göre haftalık vaka sayısı" risk haritasında vaka oranı 30.99 olan Eskişehir'de, aradan geçen 47 günde vaka sayısı yaklaşık 12 kat artarak 358.90'a çıktı. Vakalardaki artış Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı.