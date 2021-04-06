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Koronavirüs vaka sayılarında artış nedeni 'pes' dedirtti!

Son dakika haberine göre; güncel verileriyle oluşturulan ve Sağlık Bakanı 'nın bizzat açıkladığı risk haritasında bazı illerde yaşanan artış korkutuyor. Bazı illerde yaşanan artışın nedeni ise 'pes' dedirtti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.04.2021
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Koronavirüs vaka sayılarında artış nedeni 'pes' dedirtti!

güncel vakaları ve risk verilerine göre oluşturulan reni risk ve renk haritasını Sağlık Bakanı bizzat açıkladı. Haritada gibi iller öne çıkarken ayrıntılarına inildikçe başka kritik illerin de önemli vaka artışları ve yoğun bakım alarmı ile karşı karşıya olduğu ortaya kondu. İşte haritayı kırmızıya döndüren mutasyonlu vaka artışı ve Bakan Koca'nın açıkladığı verilerde öne çıkan kritik illerle ilgili önemli bilgiler.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, 27 Mart- 2 Nisan haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. , 100 bin kişide 225.12 seviyesinden 358.90'a yükselerek "çok riskli" 58 şehir arasında yer aldı. Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte vaka artışı endişe yaratırken, günlük pozitif vaka sayısı ise 500'ün üzerine çıktı.

PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı 3 bin 800'ü aşarken, koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir , ile 'nde 400'ün üzerinde hasta halen Kovid-19 servislerinde tedavi görüyor.

HARİTA KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Sağlık Bakanlığı'nın 14 Şubat verilerine göre "illere göre haftalık vaka sayısı" risk haritasında vaka oranı 30.99 olan Eskişehir'de, aradan geçen 47 günde vaka sayısı yaklaşık 12 kat artarak 358.90'a çıktı. Vakalardaki artış Sağlık Bakanlığı'nın (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı.

Kentin tamamının "düşük risk" anlamına gelen "mavi" renkle gösterildiği harita, son 1 ayda artan vaka sayısının ardından yeniden kırmızıya boyandı.

, artan koronavirüs vakalarının ardından Hamamyolu Caddesi'nde, özellikle 65 yaş ve üstü kişilerin yoğun olarak bir araya geldiği 500 metre uzunluğundaki alanda sokaktaki oturma gruplarının çevresine güvenlik şeritleri çekerek kullanıma kapattı.

Ayrıca trafiğe kapalı olan İsmet İnönü ve İki Eylül caddelerine giriş çıkışlar kısıtlanarak kontrollü olarak yapılmaya başlandı.

FİLYASYON EKİPLERİ ARAŞTIRDI

Filyasyon ekiplerince yapılan incelemede son dönem vakaların ev kadınları ile okula giden öğrenciler nedeniyle arttığı tespit edildi. Özellikle ev kadınlarının gün ya da doğum günü gibi etkinliklerle bir araya geldiği belirlenirken, toplanılan evlerde virüs kaparak okula giden öğrencilerin de vaka artışına neden olduğu anlaşıldı.

BİLECİK VE KÜTAHYA'DA DA ARTTI

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, nüfusu 220 bin olan 'te 100 bin kişide vaka oranı 227.69'dan 1 haftada 340.62'ye yükseldi. Nüfusu 580 bin olan 'da ise vaka oranı 153.12 seviyesinden 190.57'ye çıktı.

KONYA'DA AYNI AİLEDEN 10 KİŞİDE MUTANT VİRÜS!

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Yosunkaya, mutant virüs ve aşı nedeniyle artık gençlerin yoğun bakımlara düştüğünü belirterek, "Aynı aileden 10 kişide mutant virüse rastladığımız dahi oldu" dedi.

"Çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Konya'da, vaka sayıları hızla artıyor. Prof. Dr. Yosunkaya, "Sınırlı normalleşme ile birlikte insanlarda her şey bitti havası oluştu. Özellikle aile içi bulaşlar oldukça fazla. Konya bölgesinde İngiliz varyantlı mutant virüsün artması ile birlikte, bulaşıcılığı fazla olduğu için aynı aileden 7-8 kişide birden Kovid görünmeye başladı" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS GENÇ NÜFUSA İNDİ'

Yosunkaya, şöyle devam etti: "Virüs genç nüfusa indi. İleri yaşlarda olanlar aşılamadan sonra yoğun bakıma daha az gelmeye başladı. Hastaneye yatan hasta sayısı çok fazla artmadı ama yoğun bakım yatış sayımız arttı.

Şu an tamamen doluyuz. Bir tane bile boş yerimiz yok. Mutant vakalarda akciğer tutulumu daha az ama akciğere erken dönemde tutunup ciddi problemler oluşturuyor."

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