Darbe imalı bildiriyi yayımlayan amiraller kim? İşte darbe imasında bulunan 104 amiralin isimleri

E. Amiral Kadir Nazif ÖZDAĞDEVİREN
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı görevini yapan Tuğamiral Kadir Nazif Özdağdeviren, 7 Ağustos 1998 tarihinde dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin ile Genelkurmay Başkanı Karadayı tarafından Köşk'e çıkarılan Yüksek Askeri Şûra kararları, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayından geçmişti.
Yine o dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, 30 Ağustos 1998 tarihinden geçerli olmak Genelkurmay Başkanı olmuştu. Bu YAŞ kararlarında Nazif Özdağdeviren Tuğamiralliğe terfi ettirilmişti. Özdağdeviren aynı zamanda Piri Reis Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.
E. Amiral Işık BİREN
88 yaşındaki emekli Amiral Işık Biren, darbe konusundaki tartışmalı ifadeleriyle tanınıyor. NATO Kuzey-Doğu Akdeniz Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapan emekli Koramiral 12 Eylül darbesinde etkin görev yaptı. Biren, darbeden yıllar sonra çıktığı bir televizyon programında 80 darbesini "12 Eylül gerçekleşmeseydi, dış müdahale olacaktı" diyerek aklamaya çalışmıştı.