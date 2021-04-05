AÇIKÇA DARBE İMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: 104 emekli amiralin çıkıp bir gece vakti bir bildiri yayınlamasının amacı elbette ki çok açık ve net eski Türkiye'deki eski bildirilere atıf yaparak biz buradayız biz hala siyasetin üzerinde bir vesayet odağı olarak çalışıyoruz mesajı veriyor. Bu bildiri öyle üstü kapatılacak önemsenmeyecek veya kesinlikle fikir açıklamasıdır ifade özgürlüğüdür kapsamında ele alınacak bir bildiri değil. Çünkü niyetleri böyle değil. Böyle olsa bir gece yarısı 104 tane emekli amiral adı altında bir bildiri yayınlamaları bunu kesinlikle açıkça bir darbe iması olduğunu gösteriyor.