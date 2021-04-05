Şebnem Bursalı'dan darbe imalı bildiriye sert tepki! Türkiye güçlendi söz sahibi oldu vesayetçilerin de hedefi oldu
104 emekli amiralin imzaladığı darbe imalı bildiri Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı A Haber'de vesayetçilerin darbe imalarının nedenini gözler önüne serdi. Türkiye'nin son yıllarda oyun kuran, haklarını savunan ve dünya siyasetinde söz sahibi olan bir ülke haline geldiğini vurgulayan Bursalı, "Bildiride hedef ve neden yapıldığı belli" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu da canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
A Haber canlı yayınına katılan Şebnem Bursalı , 104 emekli amiral tarafından darbe imalı bildirinin neden yayımlandığını yorumladı.
"YÜCE TÜRK MİLLETİ' İFADELERİNİ HATILIYORUZ"
Eski dönemlere dikkat çeken Bursalı, "Böyle bir bildirinin ne anlama geldiği, sonuçlarının ne olacağıyla ilgili tahminlerinin olmaması mümkün değil. Tam tersine bunları tasarlayarak 104 emekli amiral bir araya gelerek ortak bir bildirinin altına imza attılar. "Yüce Türk milletine" ifadeleriyle başlayan bildirileri biz çok iyi biliyoruz. 27 Mayıs'tan, 71 muhtırasına, 80 darbesine 28 Şubat sürecine kadar defalarca yayımlanmış bildirilerin aslında başlangıç cümlesi şeklinde başlayan bir bildiri. Buradaki üsluba dikkat çekmek istiyorum. Üstenci, kibirli, tehditkar ve darbe imasıyla söylediklerimiz dikkate alınmazsa artık siz düşünün üslubu." dedi.
Şebnem Bursalı Vesayetçi odaların temizlenmeye devam ettiğini belirtirken, "Türkiye 20 yıldır ama özellikle son 10 yıldır dönüşüm yaşıyor. Vesayetçi odakların, sadece askeri kastetmiyorum Türkiye içinde çöreklenen vesayetçi odakların temizlenip, herkesin olması gerektiği yerde olması, milletin temsilcisi konumundaki siyasetçinin de siyasetin kurallarıyla çok yol alındı. Özellikle Başkan Erdoğan, geçmişte 40-50 yıllık siyaset yaşamında ciddi adımlar attı. 2013 yılında darbeleri kurumsallaştıran ifade de kaldırıldı. Geçmişin izlerinin silinmesi kolay olmuyor. " şeklinde konuştu.
CHP NEDEN SESSİZ?
Darbe imalı bildiri için CHP'yi hedef alan Bursalı, "Gece yarısı yayınlanması da dikkat çekici. 27 Mayıs muhtırası gibi. Siyasetin ve siyasetçinin tepkilerine bakılmalı. Hepsi değil ama bazıları eski ezberlerin olduğunu görüyoruz. CHP mesela. Bütün muhalefet değil birçok muhalefet, milletin, kurumların, derneklerin tepkileri vesayetçi gruba bir daha bu imkanların verilmeyeceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.
NEDEN ŞİMDİ?
Türkiye'nin gücünü artırdığı dönemde hedef olduğunu belirten Şebnem Bursalı şöyle konuştu;
"Bildiriye baktığınızda hedef belli zaten. Milli iradenin temsilcisi, Başkan ve hükümet. Siyasi idare de bir anlamda millet. Milletin emaneti siyasetçidedir. Yani bu bir nevi milleti tehdit etmektir. Neden yapıldığına bakıyorsunuz; Montrö. Olmayan bir tartışma oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye'nin bölgedeki bağımsızlığına karşı, güçlenmesine karşı, Doğu Akdeniz'de hiç olmadığı kadar haklarımızı savunan bir Başkan var. Karabağ, Kapalı Maraş için her türlü riskleri alan ve başarılı olan bir Türkiye var. Dünya politikasına yön verme konusunda masaya kimlerin oturacağına karar"
AÇIKÇA DARBE İMASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: 104 emekli amiralin çıkıp bir gece vakti bir bildiri yayınlamasının amacı elbette ki çok açık ve net eski Türkiye'deki eski bildirilere atıf yaparak biz buradayız biz hala siyasetin üzerinde bir vesayet odağı olarak çalışıyoruz mesajı veriyor. Bu bildiri öyle üstü kapatılacak önemsenmeyecek veya kesinlikle fikir açıklamasıdır ifade özgürlüğüdür kapsamında ele alınacak bir bildiri değil. Çünkü niyetleri böyle değil. Böyle olsa bir gece yarısı 104 tane emekli amiral adı altında bir bildiri yayınlamaları bunu kesinlikle açıkça bir darbe iması olduğunu gösteriyor.
CHP bunu küçümseyerek aslında bildiriye destek veriyor.
Doğu Akdeniz'deki başarılarımız birilerini rahatsız etti.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Ankara'daki değerlendirmelerde bunun son derece bilinçli olduğu sonucuna varıldı. Esasen bildiriye bir kurgunun belki son halkası olarak da görmek mümkün.