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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret

Son dakika haberi...Başkan , vefatının 24'inci yılında 'nin Kurucu Genel Başkanı 'in kabrini etti.

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Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 24'üncü yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.

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