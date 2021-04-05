Çin'e karşı Türk SİHA'ları tercih edilecek! İtalyan profesörden Türk SİHA'larına övgü
İngiltere, Almanya ve ABD gibi dünya devlerinin hayran kaldığı Türk SİHA'ları İtalyan profesör Federico Donelli'nin de dikkatini çekti. Başkan Erdoğan'ın Afrika politikasını ve SİHA gücünü kaleme alan Donelli, Çin'i kızdıracak bir tespitte bulundu. İtalyan profesör Federico Donelli, Afrika ülkelerinin Çin Wing Loong karşısında Bayraktar TB2'leri tercih edebileceğini ifade etti.
İtalyan profesör Federico Donelli, Türkiye'nin Afrika'da artan etkisini konu alan "Afrika'da Türkiye" başlıklı bir analiz yazısı kaleme aldı. Kıtadaki artan Türk varlığının nedenlerinin arkasında, insani müdahale ve güvenlik konularının olduğunu belirten Donelli, Başkan Erdoğan'ın Afrika'nın taleplerini destekleyebilecek küresel düzeyde bir isim olduğunu ifade etti.
"TÜRKİYE AFRİKA'DA GÜÇLÜ BİR ETKİYE SAHİP"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözüne işaret eden Donelli, "Türkiye, daha fazla kapsayıcılığa dayanan küresel reform projesiyle Afrika'da güçlü bir etkiye sahip" ifadesini kullandı.
"TÜRK YATIRIMCILAR KITADA DEVLET DESTEĞİNE SAHİP"
Afrika ve Akdeniz'de Türkiye ve İtalya'nın hem siyasi hem de ticari yönünün örtüştüğünü dile getiren Donelli, kıtadaki Türk yatırımcıların lojistik ve mali konularda devlet desteğine sahip olduğunu ve bunun hayranlıkla bakılması gerekli bir konu olduğunu belirtti.
"ÇİN WİNG LOONG KARŞISINDA BAYRAKTAR TB2'LERİ TERCİH EDEBİLİRLER"
AB, ABD ve NATO'nun Türkiyesiz olamayacağına vurgu yapan Donelli, ABD'nin Afganistan'dan Levant üzerinden Sahel'e kadar uzanan makro bölgede Türkiye'nin Rusya ve Çin karşısında dengeleyici bir güce sahip olduğunun farkında olduğunu yazdı. Türk SİHA'larının uluslararası arenadaki başarısından da söz eden İtalyan profesör, Afrika hükümetlerinin Çin Wing Loong karşısında Bayraktar TB2'leri tercih edebileceğini ifade etti.
ABD TÜRK SİHA'LARINI KONUŞUYOR
Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Türk SİHA'ları, dünya basının gündeminden de düşmüyor. Önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türk SİHA'larından "sihirli mermi" olarak bahsetti. David Hambling tarafından kaleme alınan makalede Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında birkaç farklı insansız hava aracı kullandığı, bunlar arasında en etkilisinin Türk SİHA'ları olduğu vurgulandı.
Bayraktar TB-2'lerin başarısından övgüyle bahsedildi. Makalede Türk yapımı SİHA'ların daha önce Suriye, Irak ve Libya'da da etkili kullanıldığı belirtildi. Bayraktar TB-2'lerin ABD veya İsrail yapımı SİHA'lardan çok daha etkili olduğunun altı çizildi.
Daha önce de dünyaca ünlü The Economist dergisi, Karabağ cephesinde Türk SİHA'larının etkili olacağı öngörüsünde bulunmuştu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise TB-2'lerden "İHA piyasasının yıldızı" olarak bahsetmişti.
ALMANYA HAYRAN KALDI
Türkiye'nin geliştirdiği silahlı ve insansız hava araçları, Almanya'yı karıştırmış durumda. Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'daki başarısından sonra, Almanya'da Savunma Bakanlığı başta olmak üzere hükümet, partiler, partilerin savunma uzmanlarının tek konusu Türk SİHA ve İHA'ları oldu.
Almanya'da bu tartışmalar sürerken, ülkenin sol görüşlü etkili yayın organlarından Junge Welt gazetesi, "Türkiye süper güç oldu" manşetini attı. Gazete, bu duruma gerekçe olarak "batının uyguladığı ambargoları" gösterdi.
Junge Welt, "Her şey gayri resmi boykotla başladı. 2016 yılında Türkiye, NATO'dan savaş İHA'ları almak istedi. Ancak ABD ve İsrail, bunları tedarike etmedi. Sonra Türk firmaları işe koyuldu ve TAI-Anka ile Bayraktar İHA'ları, uluslararası sektörün en gelişmiş ürünleri oldu. Türkiye, bugün ambargo koyanlara minnettar" diye yazdı.
İNGİLTERE DE İSTİYOR
Türkiye imzalı insansız araçların, operasyon kapsamında yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemini yok ettiğinin altı çizildi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Azerbaycan'ın ortaya koyduğu performanstan son derece etkilendiği, Savunma Bakanlığı'ndan İngiliz ordusu için kendi SİHA programını geliştirmesini istediği aktarıldı.
Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek amacıyla söz konusu ülkede kullanıldığı belirtildi.
İŞTE SİHA'NIN ÖZELLİKLERİ
300 BİN SAATTİR GÖKLERDE
Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır . Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Keşif, sürekli havadan gözetleme, istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem, milli akıllı mühimmatlar Roketsan MAM-L ve MAM-C'nin entegrasyonuyla birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru olmuştur. Bayraktar TB2 SİHA, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabilir ve dört akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabilir. Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistemdir. Sistem bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutar.
Haberleşme Menzili - LOS
Kalkış ve İniş - Pist (Otomatik)
Seyir - Maksimum Hız - 70 knot - 120 knot
Maksimum Kalkış Ağırlığı - 650 kg
Operasyonel - Maksimum İrtifa - 18.000 feet - 27.000 feet
Havada Kalış - 27 Saat
Faydalı Yük Kapasitesi - 150 kg
Kanat Açıklığı - 12 mt.
Faydalı Yük - ISR - Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar
Yükseklik - 2.2 mt.
Faydalı Yük - Mühimmatlar - 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat
Uzunluk - 6.5 mt.
Yakıt Kapasitesi / Tipi - 300 Litre / Benzin
İtki Tipi100 Hp İçten Yanmalı
Enjeksiyonlu Motor