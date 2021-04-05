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Son dakika: Piyanist Fazıl Say'dan CHP'ye sert eleştiri: Korkaksınız!

Son dakika haberine göre Daha önce yalan ve provokatif haberleriyle sık sık gündeme gelen 'ne ateş püsküren piyanist ve besteci , şimdi de CHP'yi yaylım ateşine tuttu. Partinin muhalefet yapamadığını belirten Say, "Ne zaman ’de tartışma seyretsem, ne zaman bir bakkalda uzaktan Sözcü gazetesi manşetine rastlasam, ne zaman bir CHP’liyi filanca kanalda konuşurken televizyonda görsem; hep aynı hislerdeyim; Korku, korku, korku... Siz kazanamazsınız kardeşim" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Son dakika: Piyanist Fazıl Say'dan CHP'ye sert eleştiri: Korkaksınız!

Piyanist ve besteci , sosyal medya hesabından "CHP'ye nacizane bir eleştiri" başlığını kullanarak bildiri yayınladı.

Muhalefetin korkusuna vurgun yapan Say, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ne zaman 'de tartışma seyretsem, ne zaman bir bakkalda uzaktan manşetine rastlasam, ne zaman bir CHP'liyi filanca kanalda konuşurken televizyonda görsem; hep aynı hislerdeyim; KORKU! Korku, korku...

Korku kötü şeydir. Korku kendinde başlar. Ve malesef sevginin zıttıdır, cesur olmayan sevemez. Cesur olmayan kazanamaz. Siz kazanamazsınız kardeşim! Siz kazanmaktan da korkuyorsunuz! Siz İktidardan korkuyorsunuz! Siz genç nesile ulaşmaktan, 40 yıllık Kürt sorunundan korkuyorsunuz! Siz laiklik savunmayı da bu korkuyla yapamazsınız. Laiklik savunmayan kadın haklarını savunacak?

"100 YIL GERİDEN GELİYORSUNUZ"
"Olanın iyisi" Bu ama öyle bir konu değil.. Salgını, şu tüm hataları, Türkiye'nin durumunu; her şeyi... Siz 'ü hele hiç anlamamışsınız, anlamadığınız Atatürk'ün maalesef tahmini 100 yıl gerisindesiniz, korku yılı olarak da 100 ışık yılı gerisindesiniz, Atatürk "bugünkü sizin" çok ilerinizde, sandığınızdan da ilerisinde. Çünkü "korkmuyordu" o. Korku ışık yıllarıyla ölçülür...

"DERTLERİNİZİ ATIN, GÜVEN VERİN"
Siz korkunun çağındasınız. Ve malesef bunu bize yansıtıyorsunuz, ve bizi eritiyorsunuz. Bize; bu ülkede, özellikle gençlere, ve kadınlara, gerçek anlamda umut vermemenizin nedenidir; bu korku. Tek tavsiyem var kardeşim; içinizde korkmayanların sayısını arttırın. Gençler cesur, kadınlar cesur, sayısını arttırın. Bırakın korkuyu. Bize cesur insanlarla gelin. Sıkışıp kalmışlığınızı atın. Dertlerinizi atın. Nefes alın. Nefes! Güven verin."

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