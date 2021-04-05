Son dakika: Piyanist Fazıl Say'dan CHP'ye sert eleştiri: Korkaksınız!

"100 YIL GERİDEN GELİYORSUNUZ"

"Olanın iyisi" Bu ama öyle bir konu değil.. Salgını, şu tüm hataları, Türkiye'nin durumunu; her şeyi... Siz Atatürk'ü hele hiç anlamamışsınız, anlamadığınız Atatürk'ün maalesef tahmini 100 yıl gerisindesiniz, korku yılı olarak da 100 ışık yılı gerisindesiniz, Atatürk "bugünkü sizin" çok ilerinizde, sandığınızdan da ilerisinde. Çünkü "korkmuyordu" o. Korku ışık yıllarıyla ölçülür...