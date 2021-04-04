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Son dakika: Başkan Erdoğan Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında andı

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan , "Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Kurucu Genel Başkanı merhum ’i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

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Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında andı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24'üncü yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca, Alparslan Türkeş'in fotoğrafı üzerinde "Hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin" yazan mesaj paylaştı.

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