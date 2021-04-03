"KAZAYI KENDİ CEP TELEFONUMLA KAMERAYA ALDIM"

"Ben bu arada araç sahibi Deniz Yarar isimli şahsı aradım. Kendisine Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile kazaya karıştığını, başkanın buradan ayrıldığını söyledim. Ben bu esnada bu olanları kendi cep telefonumla kameraya aldım. Belediye başkanı ayrıldıktan sonra olay görüntülerinde de görülen gözlüklü şahıs araca binerek kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Ben de bu durumu kabul etmedim."

"ALİ KILIÇ İSMİNE DÜZENLENMİŞ MAZBATA VE KİMLİK BELGESİNİ GÖRMÜŞ"

"Eşim Ahmet Keskin kaza yaptığımız araca binerek burada Ali Kılıç ismine düzenlenmiş mazbata ve kimlik belgesini görmüş. Kazada aracı kendisinin sürdüğünü iddia eden şahıs bana 'Aracın değeri 300 bin TL, sana 300 bin TL verelim. Bizim aracımızı da alın. Görüntüleri silin ve paylaşmayın' dedi.

"Ben bu teklifi kabul etmedim. Deniz olay yerine geldi ve bu şahıslarla görüştükten sonra bana 'Abla sen neden korkuyorsun? Ben sana masraf ödetmeyeceğim. Şahıslarla anlaştım. Bir miktar da para aldım' dedi.



"Deniz'in şahıslarla ne konuştuğunu, ne kadar para aldığını bilmiyorum. Ben kaza esnasında olay yerine polis ekibi çağırmıştım. Trafik polisleri olay yerine geldiler. Bana yardımcı oldular ve çok iyi davrandılar. Tutanak tutmak istediler ancak korumalar tarafından bu işlem yaptırılmadı."