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CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında flaş iddia! Alkollü araç kullanırken kaza yapıp kaçtı

Skandalların partisi 'nin Başkanı 'un alkollü araç kullanırken kaza yaptığı iddia edildi. Kılıç hakkındaki söylemler bununla da bitmezken, olay yerine özel kalemini göndererek rüşvet teklif ettiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında flaş iddia! Alkollü araç kullanırken kaza yapıp kaçtı

Başkanı 'ın alkollü şekilde bir kadının kullandığı otomobile çarptığı iddia edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı 'in de kaza sırasında Ali Kılıç'la birlikte araç içinde olduğu bildirildi. Canan Döner'in Eski İl Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Kazazede kadının, kendilerine susmaları için para teklif edildiğini açıkladı ve "Merhaba şu an bu görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu bu aracı. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar 'para verelim, rüşvet verelim' diyorlar" dedi.

KILIÇ VE DÖNER YENİ ARAÇLA OLAY YERİNDEN AYRILDI

Kazanın ardından Özel Kalem Müdürü ve Maltepe Belediyesi'nde Ali Kılıç'ın fotoğrafçılığını yapan 'ın kaza yerine geldiği öğrenildi.

Ali Kılıç ve Canan Döner'in, yeni gelen araca binerek olay yerinden ayrıldığı öne sürüldü.

KAZAZEDE KADIN: "SUSALIM DİYE BİZE PARA VERİYORLAR"

Umut Polat ve Nazım Ender Aslan'ın, kazazede kadınla pazarlık yaptığına yönelik video internet sitelerine düştü. Kazazede kadın; Umut Polat ve Nazım Ender Aslan'la yaptığı görüşmede şunları söyledi:

"Merhaba şu an bu görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu bu aracı. Full alkollüydü bize geldi çarptı aracımın şu şekilde. Ve kalemini gönderdi bize ikna etmeye çalışıyor. Medyaya vermeyin diye ısrar ediyor. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Burası 'ne giden bir yol. Hemen kaçtılar zaten. Korkudan sesim titriyor. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar 'para verelim, rüşvet verelim' diyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kanun var, kaçamazsın sen."

Maltepe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır" iddiasında bulunuldu.

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