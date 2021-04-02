CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında flaş iddia! Alkollü araç kullanırken kaza yapıp kaçtı

"Merhaba şu an bu görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu bu aracı. Full alkollüydü bize geldi çarptı aracımın şu şekilde. Ve kalemini gönderdi bize ikna etmeye çalışıyor. Medyaya vermeyin diye ısrar ediyor. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Burası Bağdat Caddesi'ne giden bir yol. Hemen kaçtılar zaten. Korkudan sesim titriyor. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar 'para verelim, rüşvet verelim' diyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kanun var, kaçamazsın sen."



Maltepe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır" iddiasında bulunuldu.

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