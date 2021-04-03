Çocuklarda koronavirüs vaka sayıları neden yükselişte? Uzmanlar açıkladı

Dünyada çocuklarda hastaneye yatış oranlarının arttığını görüyoruz. Bunun sebebi nedir?

Kenan Midilli: Birinci dalga sırasında okullar kapalı olduğu için çocuk vakaların sayısı daha azdı. Bu ve enfeksiyonun çocuklarda daha hafif seyirli olması, çocukların daha az enfekte oldukları, enfeksiyonları bulaştırmadıkları gibi yorumların yapılmasına neden oldu.

Sonbahar ve ikinci dalgada bazı ülkelerde okulların açık olması ile birlikte çocuk ve gençlerde vaka sayısında artışlar görüldü. Toplumun geri kalan kısmının tedbirler nedeni ile hareketliliğinin azalmış olması ve son zamanlarda aşılama ile bazı ülkelerde asıl etkilenen grup olan 65 yaş ve üzerinde hem enfeksiyonların hem de ölümlerin çok bariz bir şekilde azalması böyle bir kontrast yaratıyor.

Çocuklar üzerindeki etkisi bağlamında İngiltere varyantı ile virüsün ilk hali arasında bir fark var mı?

Kenan Midilli: Varyantın yol açtığı enfeksiyonun çocuklarda daha ölümcül seyrettiğine dair bir kanıt yok. Varyantın yükselişe geçtiği dönemde İngiltere'de sıkı kapanma tedbirleri uygulanmakla birlikte okullar açıktı. Bu nedenle o dönemde 19 yaş altı okul çağı çocuklarında vaka sayısı daha yüksekti. Bu da varyantın çocuk ve gençleri daha fazla enfekte ettiği hatta daha ağır seyirli bir enfeksiyona yol açtığı şeklinde spekülasyonların yapılmasına yol açtı.

O döneme ait veriler daha sonra değerlendirildiğinde varyantın bulaşıcılığının ve 28 günlük ölüm riskinin daha yüksek olduğu dışında farklı bir bulgu elde edilmedi.