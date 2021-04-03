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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

donanmasına ait 375 borda numaralı '' adlı savaş gemisi 'ndan geçerek 'e açıldı. Savaş gemisi boğazdan geçerken havadan da görüntülendi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

'nden saat 09.00 sıralarında 'na giren donanmasının 375 borda numaralı savaş gemisi 'a boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botları eşlik etti.

Rus gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında güvertede can yelekli askerlerin bekledikleri görüldü.

Rus savaş gemisi Dmitry Rogachev, İstanbul Boğazı geçişini yaklaşık bir buçuk saatte tamamlayıp, 'nü geçerek 'e açıldı.

Savaş gemisi boğazdan geçerken havadan da görüntülendi.

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