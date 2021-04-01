Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Raşid Dostum ile görüştü
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı eski birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile görüştü. Bakanlıktaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
GÜNDEM DHA
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı eski birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile görüştü. Bakanlıktaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.