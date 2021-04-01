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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Raşid Dostum ile görüştü

Son dakika haberine göre , Cumhurbaşkanı eski birinci Yardımcısı ile görüştü. Bakanlıktaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 01.04.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Raşid Dostum ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı eski birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile görüştü. Bakanlıktaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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