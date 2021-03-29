29 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile iş birliği mutabakat zaptını imzaladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile iş birliği mutabakat zaptını imzaladı

Resmi temaslar kapsamında 'da bulunan Dışişleri Bakanı , mevkidaşı ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, iş birliği programı ve protokol konularında mutabakat zaptını imzaladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2021
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile iş birliği mutabakat zaptını imzaladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile iş birliği mutabakat zaptını imzaladı

Resmi temaslar kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile 2021-2023 dönemini kapsayan iş birliği programı ve protokol konularında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Tacikistan DB kardeşim Sirojiddin Muhriddin'le biraraya geldik.
-İlişkilerimiz her alanda gelişiyor.
-Bakanlıklarımız arasında 2021-2023 işbirliği programı&Protokol mutabakat zabıtlarını imzaladık.
-Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci toplantısı için Tacikistan'ı tebrik ediyoruz

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA