01 Nisan 2021, Perşembe
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Muğla'da korkutan deprem! 1 Nisan Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son dakika... Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, can ya da mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 1 Nisan tarihli son depremler listesi paylaşıldı. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 01.04.2021
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Muğla'da korkutan deprem! 1 Nisan Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Son dakika... Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, can ya da mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 1 Nisan tarihli son depremler listesi paylaşıldı. İşte haberin detayları...
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