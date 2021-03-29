Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Tacikistan’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan'ın başkenti Duşambe'de yarın düzenlenecek ''Asya'nın kalbi İstanbul Süreci Konferansı'' öncesi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ile Bayramov iki ülke arasındaki ilişkileri ve son gelişmeleri ele aldı.