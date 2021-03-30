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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı , resmi ziyaret kapsamında geldiği ’da Cumhurbaşkanı ile görüştü.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 30.03.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Tacikistan'daki ikili temasları kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

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