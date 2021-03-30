Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan’da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.
GÜNDEM İHA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Tacikistan'daki ikili temasları kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.