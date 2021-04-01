CHP’li Zeydan Karalar'ın Adana Büyükşehir Belediyesi'nde tek icraatı: Sahra güzellik salonu

MECLİS SAVAŞ ALANI GİBİ

Bu arada meclis toplantıları da iki yıl boyunca gergin sahnelere neden oldu. Cumhur İttifakı tarafından oylamanın red çıkmasına rağmen Başkan Karalar "Oy çokluğuyla geçmiştir" diyerek bir maddeyi kabul etmesi üzerine sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüşmüştü. Savaş alanına dönüşen mecliste Cumhur İttifakı'nın Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçek'in dişi CHP'li meclis üyesi Sedat Gül tarafından yumruk atılarak kırılmıştı.

ŞOV YAPARAK KOLTUĞUNU HACİZ ETTİRDİ

Alt yapı şirketine borcunu ödemediği için makam koltuğu haciz edildikten sonra "Ben boş odada çalışırım" diyen pişkin CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın şovu 2 ay 20 gün sürdü. Boş odanın ortasına bağdaş kurup oturarak şovunu sürdüren Başkan Karalar, kamu hizmetinde kullanılan malların haczedilemeyeceğine dair emsal oluşturan bir kararı mahkemeye sunarak haciz kararını kaldırarak eşyalarına yeniden kavuştu.